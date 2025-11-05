Hannover scheitert nach Krimi im Pokal-Achtelfinale

Wuppertal (dpa/lni) –

Die Handballer der TSV Hannover-Burgdorf haben die Runde der besten acht Mannschaften im DHB-Pokal verpasst. In einem spannenden Achtelfinale unterlag die TSV beim Bundesligarivalen Bergischer HC nach zweifacher Verlängerung mit 38:40 (33:33, 28:28, 12:15).

Die Niedersachsen taten sich von Beginn an sehr schwer gegen den Bundesliga-Aufsteiger. In der 23. Minute sah Hannovers Lukas Stutzke, der einst vom BHC an die Leine gewechselt war, nach einem Foul an Johannes Wasielewski die Rote Karte. Wenig später erhöhten die Gastgeber auf 13:9 (24.). «Wir müssen diszipliniert bleiben», forderte TSV-Trainer Christian Prokop während von einer Auszeit seinen Spielern.

Es dauerte aber bis zur Mitte der zweiten Hälfte, ehe die «Recken» das Spiel fürs Erste wendeten. Der Norweger August Pedersen krönte einen 6:0-Lauf der TSV zur 23:22-Führung (46.). Der BHC ließ aber nie abreißen. Mit dem Siebenmetertreffer von Noah Beyer zum 37:34 im zweiten Abschnitt der zweiten Verlängerung stellten die Gastgeber die Weichen zum Sieg.

Zweitligist Nordhorn verliert gegen Leipzig

Einen großen Kampf lieferte Zweitligist HSG Nordhorn-Lingen dem klassenhöheren SC DHfK Leipzig. Die Grafschafter hielten bis in die Schlussphase mit, unterlagen nur knapp mit 27:28 (11:14). Die Partien des Viertelfinales werden am Donnerstag nach dem Spiel des deutschen Meisters Füchse Berlin gegen den ThSV Eisenach ausgelost. Terminiert sind die Begegnungen in der Runde der besten acht Teams für den 17. und 18. Dezember. Die Endrunde findet am 18. und 19. April 2026 in Köln statt.