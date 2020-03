Hannover Rück erhöht nach Gewinnsprung Dividende

Ein Schild der Hannover Rück steht vor dem Hauptsitz der Versicherung. Foto: Raphael Knipping/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück will nach einem Gewinnsprung erneut mehr Geld an seine Aktionäre ausschütten. Die Dividende soll um 25 Cent auf 5,50 Euro je Aktie steigen, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch in Hannover mitteilte. An seinen Gewinnplänen für 2020 macht Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz trotz der Coronavirus-Epidemie und den von ihr ausgelösten Turbulenzen an den Finanzmärkten keine Abstriche. Er peilt für dieses Jahr weiter einen Überschuss von rund 1,2 Milliarden Euro an.

Allerdings steht die Prognose wie üblich unter dem Vorbehalt, dass die Großschäden das Budget von 975 Millionen Euro nicht übersteigen und es «zu keinen außergewöhnlich negativen Entwicklungen an den Kapitalmärkten kommt».

Im abgelaufenen Jahr steigerte die Hannover Rück ihren Nettogewinn – wie bereits bekannt – um 21 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro. Dabei profitierte sie auch von einem Sondereffekt im Zusammenhang mit der Abwicklung des Lebensversicherers Generali Leben.