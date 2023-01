Hannover Rück: 2023 mindestens 1,7 Milliarden Nettogewinn

Hannover (dpa) –

Ein positives Marktumfeld lässt den Rückversicherer Hannover Rück optimistisch auf das laufende Jahr blicken. Der Nettokonzerngewinn solle auf mindestens 1,7 Milliarden Euro klettern, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Dienstagabend nach Börsenschluss in Hannover mit. Beim Rückversicherungsumsatz peilt der Vorstand ein Wachstum um mindestens fünf Prozent an, während die Kapitalanlagerendite aus selbstverwalteten Kapitalanlagen mindestens 2,4 Prozent betragen soll.

Für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2022 hat die Konzernleitung einen Nettokonzerngewinn von 1,4 bis 1,5 Milliarden Euro im Blick. Dabei rechneten die Manager zuletzt mit dem unteren Ende der Spanne. Die Kapitalanlagerendite sollte bei mehr als 2,5 Prozent liegen.