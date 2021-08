Hannover-Profi Maina vor Wechsel zu Werder Bremen

Fußbälle liegen in einem Tor. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Hannover (dpa) – Offensivspieler Linton Maina steht vor einem Wechsel vom Fußball-Zweitligisten Hannover 96 zu Bundesliga-Absteiger Werder Bremen. 96-Vereinschef Martin Kind bestätigte am Randes des Spieles gegen den 1. FC Heidenheim (1:0) am Freitagabend eine Anfrage aus Bremen. Die Gespräche würden «ergebnisoffen» geführt, sagte Kind dem Online-Nachrichtenportal «sportbuzzer». Mainas Vertrag bei 96 läuft bis Sommer 2022. Der gebürtige Berliner spielt seit 2014 für Hannover. 22 Partien hat er in der Bundesliga absolviert, 44 in der 2. Liga.

