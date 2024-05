Hannover-Profi Louis Schaub kehrt zu Rapid Wien zurück

Hannover (dpa/lni) –

Mittelfeldspieler Louis Schaub wird den Fußball-Zweitligisten Hannover 96 verlassen und zu Rapid Wien nach Österreich zurückkehren. Das teilte der Club am Dienstag mit. In der Hauptstadt seines Heimatlandes erhält der 29-Jährige einen Vierjahresvertrag bis zum Ende der Saison 2027/28.

«Louis hat in seiner Zeit bei 96 immer vollen Einsatz gezeigt und sich auch in schwierigeren Phasen nie hängen lassen. Auch aus menschlicher Sicht war er stets angenehm und verlässlich», sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann. Schaub selbst ergänzte: «Ich habe das 96-Trikot mit Stolz getragen.»

Louis Schaub hatte im August 2012 als 17-Jähriger für Rapid im Profi-Fußball debütiert. 2022 schloss er sich nach Stationen beim 1. FC Köln, dem FC Luzern in der Schweiz und beim Hamburger SV den Niedersachsen an. In der abgelaufenen Saison kam der 29-fache österreichische Nationalspieler in 30 Pflichtspieleinsätzen für 96 zu vier Treffern und drei Vorlagen.