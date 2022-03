Hannover ohne Angst vor Schalke: «die geilsten Spiele»

Hannover (dpa/lni) –

Nach den beiden Niederlagen gegen Nürnberg und Sandhausen hat Hannover 96 in der 2. Fußball-Bundesliga nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Trainer Christoph Dabrowski sieht vor dem schweren Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 (Samstag, 13.30 Uhr/Sky) dennoch keinen Grund, die Nerven zu verlieren. «Wenn wir ehrlich sind: Das sind doch die geilsten Spiele. Auswärts, Schalke, 50.000 – und keiner traut dir was zu. Dort eine Leistung zu bringen, dass man das Ganze ein Stück weit ins Wanken bringt: Das ist doch eine geile Konstellation, darauf kann man sich freuen», sagte der 43-Jährige am Donnerstag.

Dabrowski vertraut seinem Team weiterhin. «Wir haben uns von Anfang an in einer prekären Lage befunden. Die Tabelle war auch in den letzten Wochen nicht ohne», sagte er. «Es ist ganz eng zusammen, wir sind mittendrin in diesem Rennen. Wir haben aber alle Möglichkeiten, und wir glauben nach wie vor an die Qualitäten, die wir haben.»

Ein Grund für den sportlichen Rückfall in den vergangenen Wochen ist der ständige Ausfall wichtiger Leistungsträger. Die beiden besten Offensivspieler Maximilian Beier und Sebastian Kerk sind nach ihren Corona-Infektionen wieder im Training. Dafür fällt am Samstag neben den neu infizierten Dominik Kaiser und Lawrence Ennali auch der Schwede Niklas Hult wegen eines bakteriellen Infekts aus.

Beier habe am Mittwoch eingeschränkt und am Donnerstag voll trainiert. «Wir müssen sehen, wir er die Belastung verkraftet», sagte Dabrowski. «Sebastian Kerk hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Bei ihm mache ich mir keine Gedanken, dass er wieder einsatzfähig ist.»