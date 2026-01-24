Hannover nach 2:1 gegen Düsseldorf wieder in der Spur

Hannover (dpa) –

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat seine Ergebniskrise beendet und die Sorgen von Fortuna Düsseldorf vergrößert. Die Niedersachsen gewannen gegen die Rheinländer 2:1 (1:0) und feierten nach vier Spielen wieder einen Sieg. Die Gäste aus Düsseldorf kassierten vor 35.100 Zuschauern ihre fünfte Niederlage in Serie in der Fremde und stehen auf dem Abstiegsrelegationsplatz.

Zwei Tore jeweils zu Beginn der beiden Halbzeiten brachten den Aufstiegskandidaten aus Hannover in Führung. Daisuke Yokota traf bereits nach vier Minuten. Zwei Minuten nach der Pause baute Benjamin Källman mit seinem elften Saisontor die Führung aus. Die Vorarbeit leistete der zur zweiten Hälfte eingewechselte Winter-Zugang Elias Saad bei seiner Heimpremiere.

Platzverweis verändert das Spiel

Lange jubeln konnte Hannover nicht, da Elias Egouli (49.) kurz darauf der Anschlusstreffer gelang. Für den Düsseldorfer war das Spiel wenig später mit Gelb-Rot beendet (59.), nachdem er einen Foulelfmeter verursacht hatte. Den Elfmeter schoss Hannover Boris Tomiak am Tor vorbei.

Die Düsseldorfer waren lange Zeit mindestens gleichwertig und standen sicher in der Defensive. Nach dem Platzverweis drückte Hannover 96, ließ aber aussichtsreiche Möglichkeiten ungenutzt. In der Schlussphase fassten die Gäste noch einmal Mut und drängten trotz Unterzahl auf den Ausgleich.