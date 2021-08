Hannover erwartet erste Maschine mit Afghanen

Hannover (dpa/lni) – Am Flughafen Hannover wird am Freitag die erste Maschine mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan erwartet. Dies bestätigten am Donnerstag das niedersächsische Innenministerium und das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) in Nürnberg. Deutsche und afghanische Ortskräfte werden an Bord des zivilen Flugzeugs aus Taschkent sein, es können auch Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern dabei sein, wie ein BAMF-Sprecher sagte.

Transportflugzeuge der Bundeswehr fliegen die Menschen aus Afghanistans Hauptstadt Kabul in einer Luftbrücke nach Taschkent, der Hauptstadt von Usbekistan. Möglicherweise werden in den nächsten Tagen weitere Flieger in Hannover ankommen.

In welche Aufnahmeeinrichtungen die Afghanen gebracht werden, wird das BAMF nach der Ankunft entscheiden. Niedersachsen stellt für die Aufnahme afghanischer Ortskräfte und und Familienangehörigen mindestens 450 Unterbringungsplätze bereit. Auch Bremen hatte angekündigt, bis zu 150 Unterbringungsplätze anzubieten. Es könne auch sein, dass Einrichtungen in anderen Bundesländern per Bus angefahren werden, so das BAMF. Am Donnerstag waren bereits vier Maschinen in Frankfurt gelandet.

