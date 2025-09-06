Hannover-Burgdorf erreicht Gruppenphase der European League

Skopje (dpa/lni) –

Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf steht in der Gruppenphase der European League. Die Niedersachsen gewannen das Qualifikations-Rückspiel beim nordmazedonischen Vertreter HC Alkaloid Skopje mit 29:28 (14:14). Schon das Hinspiel hatte die Mannschaft von Trainer Christian Prokop mit 37:27 für sich entschieden. Bester Werfer der «Recken» war der achtfache Torschütze Justus Fischer.

Die Norddeutschen mussten auf die angeschlagenen August Pedersen und Renars Uscins verzichten. Aber auch ohne den norwegischen Linksaußen und den deutschen Nationalspieler im rechten Rückraum bestimmten die Gäste zunächst die Partie. Aus einem 5:4 (8. Minute) machte Hannover ein 12:6 (18.). Dann aber gelangen bis zur Pause nur noch zwei Treffer.

Gruppenphase startet am 14. Oktober in Dänemark

Im zweiten Abschnitt agierten beide Teams auf Augenhöhe. Die Nordmazedonier vergaben insgesamt vier Siebenmeter und scheiterten insgesamt 17-mal am starken TSV-Schlussmann Joel Birlehm.

Am 14. Oktober starten die Niedersachsen nun in der Gruppe G in die Vorrunde. Erster Gegner ist in einem Auswärtsspiel Fredericia HK. Die Dänen hatten in der vergangenen Saison noch in der Champions League gespielt. Komplettiert wird die Gruppe durch den slowakischen Meister Tatran Presov und den schwedischen Vertreter IK Sävehof