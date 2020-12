Hannover bietet Pflegekräften in Altenheimen PCR-Tests an

Hannover (dpa/lni) – Um Corona-Infektionen in Alten- und Pflegeheimen frühzeitig und sicher erkennen zu können, will die Region Hannover Pflegekräften bis zu zweimal in der Woche PCR-Tests anbieten. Dies solle die Schnelltests ergänzen, die schon jetzt in vielen Pflegeeinrichtungen genutzt würden, teilte die Region am Mittwoch mit. Getestet werde im Testzentrum in Ronnenberg, die Tests würden dann im Labor ausgewertet. Hintergrund seien die immer höheren Infektionszahlen in Alten- und Pflegeheimen. Das Angebot richte sich an alle Pflegekräfte, die in solchen Einrichtungen oder bei einem ambulanten Pflegedienst beschäftigt seien.

Als Berechtigungsnachweis für den Test dient den Angaben zufolge ein entsprechendes Schreiben der Region Hannover. Außerdem müssten die Pflegekräfte einen Nachweis über die Beschäftigung in einer Pflegeeinrichtung mitbringen. Bereits am Dienstagabend hätten sich lange Schlangen vor dem Testzentrum gebildet. Das Angebot für Pflegekräfte gelte vorerst bis zum 31. Januar 2021.