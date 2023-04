Hannover 96: Vertrag mit Zieler bis Juni 2024 verlängert

Hannover (dpa) –

Torwart Ron-Robert Zieler bleibt eine weitere Saison bei Hannover 96. Der Fußball-Zweitligist gab am Mittwoch bekannt, dass sich der Vertrag des 34-Jährigen nach dessen 25. Einsatz in dieser Spielzeit automatisch um ein Jahr bis Ende Juni 2024 verlängert. «Ich bin froh, dass ich grundsätzlich verletzungs- und kartenfrei durch die Saison gekommen bin, sodass die Klausel recht schnell gegriffen hat», sagte Zieler in einem Interview auf der Homepage der Niedersachsen, für die der sechsmalige Nationalspieler insgesamt schon über 300 Pflichtpartien bestritten hat.