Hannover 96 verliert Testspiel gegen Randers FC 1:2

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sein Testspiel gegen Randers FC verloren. In der Partie über 120 Minuten gab es im Jahnstadion in Bückeburg eine 1:2-Niederlage gegen den dänischen Erstligisten.

Mohamed Touré (30.) und Elies Mahmoud (113.) trafen für die Dänen. Für die Niedersachsen erzielte Enzo Leopold (41.) den zwischenzeitlichen Ausgleich.

Am 13. Juli starten die Niedersachsen dann in ihr Trainingslager im österreichischen Saalfelden. Am 19. Juli stehen dort zwei Testspiele gegen den Liga-Rivalen SC Paderborn auf dem Programm.