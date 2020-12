Hannover 96 spielt nur 0:0 im Regensburger Nebel

Sei Muroya (l) und Andreas Albers beim Kopfballduell. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg (dpa/lni) – Hannover 96 tritt in der 2. Fußball-Bundesliga auf der Stelle. Die Niedersachsen spielten am Freitagabend nur 0:0 bei Jahn Regensburg und verpassten dadurch die letzte Gelegenheit, in diesem Jahr noch einmal näher an die Aufstiegsplätze heranzukommen. Drei Tage nach dem überzeugenden Sieg gegen den VfL Bochum war die Mannschaft von Trainer Kenan Kocak im Regensburger Nebel in der Offensive wieder zu harmlos. Die beste Chance des Spiels vergab Verteidiger Marcel Franke, dessen Kopfball in der 66. Minute vom Regensburger Torwart noch an die Latte gelenkt wurde. Einen Tag vor Heiligabend trifft Hannover jetzt noch im DFB-Pokal auf den Nordrivalen Werder Bremen.

