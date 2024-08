Hannover 96 souverän: 2:0 gegen Rückkehrer Jahn

Hannover (dpa) –

Hannover 96 hat dem SSV Jahn Regensburg das Comeback in der 2. Fußball-Bundesliga verdorben. Der Aufstiegsaspirant aus Niedersachsen setzte sich zum Saisonauftakt souverän gegen den Liga-Rückkehrer aus der Oberpfalz mit 2:0 (2:0) durch. Nicolo Tresoldi (11.) und Jannik Dehm (23.) sorgten mit ihren Treffern schon vor der Pause für klare Verhältnisse. Die Gastgeber bestimmten von Beginn die Partie. Die Regensburger ließen im Mittelfeld und besonders auf der linken Defensivseite ihrem Gegner in der ersten halben Stunde zu viel Raum. Den nutzte die 96-Mannschaft bei ihren beiden Treffern durch Tresoldi und Dehm optimal. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit kam der Jahn zu Abschlüssen und forderte Hannovers Torwart Ron-Robert Zieler.Nach der Pause hatte Hannover 96 weiter alles im Griff gegen die biederen Regensburger. Schon Sekunden nach Wiederanpfiff scheiterte Harvard Nielsen per Hacke an Jahns Schlussmann Felix Gebhardt. Die beste Möglichkeit hatte Sei Muroya (70.), als er aus 17 Metern den Ball an die Latte des Gäste-Tores schoss.Die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl tat in der Folgezeit nicht mehr als nötig. Der erste Sieg zum Auftakt einer Saison im dritten Jahr unter Leitl geriet nie in Gefahr.