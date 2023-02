Hannover 96 muss im nächsten Spiel auf Börner verzichten

Hannover (dpa) –

Hannover 96 muss im kommenden Meisterschaftsspiel in der 2. Fußball-Bundesliga ohne Julian Börner planen. Der 32 Jahre alte Innenverteidiger wird am kommenden Sonntag in der Heimpartie wegen einer Muskelverletzung am linken hinteren Oberschenkel fehlen. Das teilten die Niedersachsen am Montagabend mit.

Dagegen bleibt bei Offensivspieler Havard Nielsen ein Einsatz gegen die Magdeburger das Ziel, auch wenn er vorerst individuell trainieren und physiotherapeutisch behandelt wird. Nielsen war beim 1:1 zuletzt gegen Jahn Regensburg wegen muskulärer Probleme in der Pause ausgewechselt worden, Börner war gar nicht zum Einsatz gekommen.