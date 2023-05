Hannover 96 lässt Kerk nach Saisonende ziehen

Hannover (dpa/lni) –

Fußball-Zweitligist Hannover 96 wird den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Sebastian Kerk nicht verlängern. Der 29-Jährige konnte seit Ende März wegen einer Entzündung im Sprunggelenk nicht mehr für die Niedersachsen auflaufen. «In dieser Saison lief es für ihn vor allem in der Rückrunde mit seiner Verletzung unglücklich», sagte Sportchef Marcus Mann in einer Pressemitteilung am Mittwoch. «Glücklicherweise steht „Kerki“ jetzt wieder auf dem Platz und kann zur neuen Saison angreifen.»

Kerk war im Sommer 2021 vom VfL Osnabrück zu 96 gewechselt und hatte 51 Pflichtspiele für Hannover bestritten. In der noch laufenden Spielzeit hatte Kerk lediglich ein Spiel über 90 Minuten absolviert, kam oftmals gar nicht zum Einsatz. «Insgesamt blicke ich positiv auf die Zeit in Hannover zurück», sagte Kerk dennoch. «Vor allem natürlich auf das erste Jahr.» In seiner ersten 96-Saison hatte Kerk in 31 Spielen neun Tore erzielt und fünf Vorlagen gegeben.