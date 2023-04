Hannover 96 kooperiert mit japanischem Zweitligisten

Hannover (dpa/lni) –

Hannover 96 hat eine Kooperation mit dem japanischen Zweitligisten FC Mito Hollyhock vereinbart. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll im Nachwuchsbereich liegen, wie der deutsche Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. Unter anderem soll pro Saison ein Toptalent aus Mito auf Leihbasis in die 96-Akademie wechseln, um dort in der U23-Mannschaft zu spielen. Die Kooperation mit dem Club aus der 270.000-Einwohner-Stadt rund 140 Kilometer nördlich von Tokio startet im Juli 2023 und läuft erst einmal für drei Jahre. Mit Außenverteidiger Sei Muroya steht aktuell auch ein Japaner in der Mannschaft von 96.