H96 holt Teuchert zurück: Muslija geht nach Paderborn

Cedric Teuchert das Spielfeld. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Hannover 96 hat den ersten Winter-Neuzugang perfekt gemacht. Vom Erstligisten Union Berlin wechselt Stürmer Cedric Teuchert zu den Niedersachsen, wie beide Clubs am Sonntag bekanntgaben. Teuchert spielte bereits 2019/20 als Leihspieler von Schalke 04 für Hannover 96. In 23 Ligaeinsätzen war er damals an zehn Toren beteiligt – sechs erzielte er selbst, vier weitere bereitete er vor. Der 24-Jährige erhält beim Fußball-Zweitligisten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

«Mit der Verpflichtung von Cedric Teuchert gewinnen wir in unserem Offensivspiel an Variabilität und Torgefahr», sagte 96-Sportdirektor Marcus Mann. «Er wird nicht lange brauchen, um sich einzugewöhnen. Er kennt die Stadt, das Umfeld des Clubs und auch viele Spieler aus unserer Mannschaft.»

Florent Muslija wird Hannover dagegen verlassen. Der 23 Jahre alte Offensivspieler schließt sich dem Liga-Konkurrenten SC Paderborn an. Muslija wechselt ablösefrei zu den Ostwestfalen und erhält dort einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023.

