Hannover 96 gewinnt Test gegen Hansa Rostock

Hannover (dpa) –

Hannover 96 hat den vorletzten Test vor dem Start in die 2. Fußball-Bundesliga gewonnen. Das Team des neuen Trainers Christian Titz besiegte den Drittligisten Hansa Rostock mit 3:0 (1:0). Jannik Rochelt (27. Minute) brachte die Gastgeber in Führung. Neuzugang Hendry Blank (66.) und Lars Gindorf (69.) trafen nach der Pause. Auch für die Rostocker war die Partie die vorletzte Probe vor dem Drittliga-Auftakt am 3. August bei Erzgebirge Aue. An diesem Samstag (14.00 Uhr) testen die Mecklenburger ein letztes Mal bei Eintracht Braunschweig. Zeitgleich spielt Hannover 96 gegen den Serie-A-Club Cagliari Calcio. Hannover startet am 3. August gegen den 1. FC Kaiserslautern in die Saison.