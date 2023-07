Hannover 96 gewinnt: Siege gegen Podolski-Club und Köln

St. Johann (dpa/lni) –

Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat sein Trainingslager in Österreich mit einem Erfolgserlebnis abgeschlossen. Die Niedersachsen gewannen am Sonntag das Vorbereitungsturnier in St. Johann. Erst bezwangen sie den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze mit dem früheren deutschen Nationalspieler Lukas Podolski mit 3:0. Dann folgte noch ein 1:0 gegen den Bundesligisten 1. FC Köln. Ein Spiel dauerte jeweils 45 Minuten.

Er wolle den Turniersieg nicht überbewerten, sagte 96-Trainer Stefan Leitl. Er habe aber «viele gute Dinge gesehen». Es gehe ihm «nicht um die Bedeutung des Sieges, sondern darum, wie wir uns verhalten, wenn wir führen oder zurückliegen», erklärte der 45-Jährige.

Gegen Zabrze waren die klar überlegenen 96er durch ein Eigentor der Polen in der sechsten Minute in Führung gegangen. Die weiteren Treffer erzielte vor gut 2000 Zuschauern der norwegische Stürmer Havard Nielsen (20./45.+1). Podolski wurde gegen 96 nicht eingesetzt, erst in der zweiten Partie gegen seinen Ex-Club Köln. Gegen die Domstädter traf Cedric Teuchert (36.) für Hannover.

Es sei ein «richtig gutes Trainingslager» gewesen, resümierte Leitl. Zum Start in die neue Zweitliga-Saison tritt sein Team am 29. Juli gegen den Aufsteiger SV Elversberg an.