Hannover 96 gegen Dynamo Dresden vor leeren Rängen

Eine leere Zuschauertribüne in einem Stadion. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Hannover (dpa/lni) – Die Zweitligapartie zwischen Hannover 96 und Dynamo Dresden wird am Sonntag (13.00 Uhr/Sky) ohne Zuschauer stattfinden. Diese Entscheidung sei in Absprache mit dem Verein gefallen, teilte die Region Hannover am Mittwoch mit. Kurz zuvor hatte Niedersachsens Gesundheitsministerin Carola Reimann ein Verbot von Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern erlassen, um Neuinfektionen mit dem Coronavirus einzudämmen. Die Region Hannover hatte eine ähnliche Regelung bereits am Dienstag verkündet.

Mitteilung Region Hannover