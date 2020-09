Hannover 96-Coach KocaK: «Stärkste zweite Liga der Welt»

Der Trainer Kenan Kocak von Hannover 96. Foto: Daniel Karmann/dpa

Hannover (dpa/lno) – Hannovers Trainer Kenan Kocak erwartet eine sehr spannende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga, in der jeder jeden schlagen könne. «Meine persönliche Meinung ist schon, dass es die stärkste zweite Liga der Welt ist», sagte der 39-Jährige am Donnerstag.

Mit Hannover 96 will er zum Auftakt gegen den Karlsruher SC an die gute Leistung beim 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen die Würzburger Kickers anknüpfen und einen Fehlstart wie in der vergangenen Spielzeit unbedingt vermeiden. «Wir wollen sofort da sein und die ersten Punkte einfahren», sagte Kocak zwei Tage vor der Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

Ein Fragezeichen steht vor dem Heimspiel, bei dem 500 Zuschauer zugelassen sind, noch hinter Mittelstürmer Hendrik Weydandt. Der 25-Jährige setzte am Donnerstag mit dem Training aus. «Er hat sich krankheitsbedingt nicht so gut gefühlt», sagte Kocak. «Wir hoffen, dass er am Freitag beim Abschlusstraining wieder dabei ist.» Ansonsten «sind alle Mann an Bord».

Die Saisonvorbereitung bewertete der Coach positiv. «Ich bin zufrieden, was wir in den letzten sechs Wochen mit der Truppe auf die Beine gestellt haben.»

