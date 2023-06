Hannover 96 beginnt Vorbereitung: «Wird extrem intensiv»

Hannover (dpa/lni) –

Knapp vier Wochen nach dem bitteren Saisonabschluss mit dem 1:5 gegen Holstein Kiel ist Hannover 96 in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit in der 2. Fußball-Bundesliga gestartet. Trainer Stefen Leitl konnte vor rund 600 Zuschauern in der Heinz von Heiden Arena auch die beiden bislang einzigen Neuzugänge Marius Wörl und Leon-Oumar Wechsel begrüßen. Weitere neue Spieler sollen in den kommenden Wochen folgen. «Es ist noch nicht viel Bewegung im Markt. Unser Ziel ist es, möglichst bis zum Trainingslager nahezu komplett zu sein», sagte Hannovers Sportchef Marcus Mann.

Hannover reist vom 9. bis 16. Juli ins österreichische Saalfelden, um sich dort den Feinschliff für den Saisonstart zwei Wochen später zu holen. Bis dahin hat Leitl eine anstrengende Zeit mit drei Trainingseinheiten pro Tag angesetzt. «Es wird extrem intensiv werden», kündigte der 96-Coach an. Das erste Testspiel bestreiten die Niedersachsen am Mittwoch beim Oberligisten SV Ramlingen/Ehlershausen.