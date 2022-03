Hannover 96 befürchtet geringere TV-Einnahmen

Hannover/Bremen (dpa/lni) – Das Corona-Infektionsgeschehen in Niedersachsen bleibt hoch. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Mittwoch Dienstag laut Robert Koch-Institut (RKI) bei 1975,7 nach 1997,5 am Vortag. So viele Menschen steckten... Mehr lesen