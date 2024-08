Hannes Hellmann verlässt ZDF-Serie «Notruf Hafenkante»

Hamburg/Mainz (dpa) –

Im Fernsehkrimi gehört er zum Stammpersonal des PK 21 in Hamburg: Hannes Hellmann (69) verlässt die beliebte TV-Serie «Notruf Hafenkante» im ZDF. Seine Figur Wolf Haller gehe in den «wohlverdienten Ruhestand», sagte eine Sprecherin des ZDF am Montag in Mainz. Zuvor hatten unter anderem «Münchner Merkur» und «tz» darüber berichtet.

Die Entscheidung sei ihm nicht leichtgefallen, nach all den Jahren «wunderbarer Arbeit mit den Kollegen vor und auch hinter der Kamera», sagte Hellmann in einem Interview der beiden Münchner Zeitungen. Er habe nun aber Lust, noch mal «auf andere Weise» durchzustarten.

«Liebenswerter Schluss»

Den Medien zufolge soll die letzte Folge mit Revierleiter und Polizeioberrat Wolf Haller voraussichtlich im Februar 2025 ausgestrahlt werden. Wie sein Serien-Ausstieg vonstattengehen wird, wollte Hellmann in dem Interview nicht verraten. Aber er schob nach, dass «es ein sehr charmanter, schöner, auch liebenswerter Schluss wird. Und darüber freue ich mich sehr.»

Die neue Staffel von «Notruf Hafenkante» startet am 26. September.