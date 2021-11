Hann. Münden erholt sich von Altstadtbrand nur langsam

Eine Baulücke klafft zwischen Fachwerkhäusern in der Rosenstraße in der Altstadt. Foto: Pressestelle der Stadt Hann. Münden/dpa

Hann. Münden (dpa/lni) – Mehrere Fachwerkhäuser brannten vor einem Jahr in Hann. Münden. Seitdem klaffen an einigen Stellen in der historischen Altstadt Lücken, beispielsweise in der Rosenstraße. Das Gebäude, das dort stand, war nicht mehr zu retten. «Ein Totalverlust», sagte Stadtsprecherin Julia Bytom. Aufgrund des Denkmalschutzes geht der Wiederaufbau an einigen Stellen nur schleppend voran. Andere Gebäude stehen hingegen kurz vor dem Ende ihrer Sanierung.

Bei dem Brand im November 2020 waren sieben Fachwerkhäuser in Mitleidenschaft gezogen worden. Drei Gebäude wurden weniger schwer beschädigt und befinden sich im Wiederaufbau. Teilweise sei eine Fertigstellung im Dezember denkbar, sagte Bytom. Anders bei vier weiteren Häusern, die vollständig zerstört wurden und inzwischen abgerissen sind. Eine Hürde beim Wiederaufbau sei der Denkmalschutz.

Der spielt auch beim Brandschutz eine Rolle, mit dem sich die Stadt derzeit befasst. Denn: In den vergangenen Jahren waren immer wieder Brände in den Fachwerkhäusern ausgebrochen. Gemeinsam mit vier weiteren Fachwerkstädten aus der Region hat Hann. Münden deshalb auch einen Brief an den niedersächsischen Bauminister Olaf Lies (SPD) geschickt. Damit möchten sie einen Diskurs zu Handlungsempfehlungen für Fachwerkstädte und Möglichkeiten der Förderung von Brandschutzmaßnahmen anstoßen. Parallel, sagte Bytom, entwickele die Stadt Hann. Münden mehrsprachige Flyer, um Bewohner der Altstadtgebäude für den Brandschutz zu sensibilisieren.

Die historische Altstadt ist ein Besuchermagnet und wichtig für den Tourismus. Baulücken sind entsprechend nicht im Interesse der Stadt. Sie wirkten bedrückend, sagte Bytom. Erfreulich aus Sicht der Stadt ist insofern die Tatsache, dass sich die Eigentümer aller sieben vom Brand betroffenen Grundstücke in Verhandlungen mit Investoren befänden. Bei den drei leichter beschädigten Gebäuden ist bereits klar, dass sie eins-zu-eins oder mit kleineren Anpassungen wieder aufgebaut würden.

In den vergangenen Jahren habe sich der Tourismus in der Dreiflüssestadt positiv entwickelt, sagte Matthias Biroth von der Hann. Münden Marketinggesellschaft (HMM). 2019 sei das touristisch stärkste Jahr in der Geschichte der Stadt gewesen. Insgesamt habe es ohne Ferienwohnungen rund 183 000 Übernachtungen gegeben, bei 96 000 Gästeankünften. Laut einer Hochrechnung habe die Zahl der Tagestouristen bei einer Million gelegen. Durch eine Aufwertung der Innenstadt sowie Veranstaltungen will die HMM diesen Trend nach Corona fortsetzen.

