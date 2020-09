Hanfmann und Koepfer kämpfen um Viertelfinal-Einzug

Dominik Koepfer in Aktion. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Die beiden deutschen Tennisprofis Dominik Koepfer und Yannick Hanfmann kämpfen bei den Hamburg European Open am heutigen Mittwoch um den Einzug ins Viertelfinale. Hanfmann trifft auf dem modernisierten Centre Court am Rothenbaum im zweiten Spiel nach 10.30 Uhr auf den Argentinier Cristian Garin. Koepfer bekommt es im Abendspiel ab 18.30 Uhr mit dem an Nummer vier gesetzten Spanier Roberto Bautista Agut zu tun. Zudem kommt es am Mittwoch zum ersten Auftritt des an Nummer zwei gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas. Die Nummer sechs der Welt trifft im Anschluss an das Hanfmann-Spiel auf den Briten Daniel Evans.

