Hanebuth vor Gericht: Zu Geldstrafe verurteilt

Hannover (dpa) –

Im Berufungsverfahren um einen verprügelten Werkstattbesitzer sind Rockerboss Frank Hanebuth und vier weitere Männer zu Geldstrafen in vierstelliger Höhe verurteilt worden. Das Urteil erging wegen gefährlicher Körperverletzung in einem minder schweren Fall beziehungsweise Beihilfe dazu, wie Richterin Karin Goldmann am Donnerstag am Landgericht Hannover sagte. Den Männern sei es darauf angekommen, ihr Opfer «massiv einzuschüchtern». Hintergrund der Entscheidung seien Videos vom Tatgeschehen. Laut Anklage zählen die Verurteilten zur Rockergruppe Hells Angels.

Der Staatsanwalt hatte zuvor für einen 48-Jährigen, der das Opfer geschlagen hatte, eine Bewährungsstrafe von sieben Monaten verlangt – verurteilt wurde er zu einer Geldstrafe von 3600 Euro. Für zwei weitere Männer forderte er drei Monate auf Bewährung, für einen 49-Jährigen und Hanebuth Geldstrafen. Der 58 Jahre alte Rockerboss muss laut Urteil 4800 Euro zahlen. Die Verteidigung hatte Freispruch für die Männer gefordert. In erster Instanz waren vom Amtsgericht Hannover im August 2020 ebenfalls Geldstrafen in vierstelliger Höhe verhängt worden.