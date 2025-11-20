Handy verloren – Mann steigt ins Bahnhofsgleis

Harburg (dpa) –

Ein 27 Jahre alter Mann ist am Bahnhof Harburg in ein Gleis gestiegen, um sein Handy zurückzuholen. Wie die Bundespolizei mitteilte, fand zu diesem Zeitpunkt normaler Fahrbetrieb statt und jederzeit hätte ein Zug einfahren können. Der 27-Jährige soll zuvor am Infoschalter um Hilfe gebeten haben. Diese wurde ihm zugesichert – unter notwendigen Vorgaben wie einer eventuellen Sperrung des Gleises. Der Mann holte das Handy jedoch selbst aus dem Gleisbereich. Gegen ihn wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen unerlaubten Aufenthaltes im Gleisbereich eingeleitet.