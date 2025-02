Handwerkskammer soll für 3,5 Millionen Euro saniert werden

Hamburg (dpa/lno) –

Das denkmalgeschützte Gewerbehaus der Handwerkskammer Hamburg soll für insgesamt 3,5 Millionen Euro umfassend saniert werden. Die Stadt will die Modernisierung des historischen Gebäudes, ein Entwurf des renommierten Oberbaudirektors Fritz Schumacher, mit bis zu 300.000 Euro aus dem Sanierungsfonds unterstützen. Das sieht ein gemeinsamer Antrag von SPD und Grünen vor, der am 12. Februar in der Bürgerschaft verabschiedet werden soll, teilten die Fraktionen mit.

Geplant ist, die Backsteinfassade denkmalgerecht instand zu setzen, die Skulpturen und Fenster zu restaurieren sowie eine Photovoltaikanlage zu installieren. «Das Gewerbehaus der Handwerkskammer am Holstenwall ist ein bedeutender Teil der Hamburger Architekturgeschichte und ein Symbol für die Innovationskraft des Handwerks», sagte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Dominik Lorenzen. Mit einer umfassenden Sanierung werde das Gebäude jetzt fit für die Zukunft gemacht, ohne seinen historischen Charakter zu verlieren.