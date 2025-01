Handgemenge nach Ketchup-Attacke auf AfD-Wahlstand

Wolfsburg (dpa/lni) –

Schmierereien mit Ketchup an einem AfD-Wahlstand haben zu einem Handgemenge geführt. Dabei wurde am Samstag in der Wolfsburger Innenstadt ein 35-Jähriger leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hatte zuvor Werbeflyer und Plakate der Partei sowie die Kleidung von zwei AfD-Mitgliedern an deren Wahlkampfstand mit Ketchup beschmiert.

Nach der Tat floh der Mann nach Polizeiangaben zunächst. Kurze Zeit später trafen Menschen, die zuvor am AfD-Stand waren, den 35-Jährigen sowie einen 25-Jährigen erneut in der Innenstadt an. Ob es sich dabei um die AfD-Mitglieder handelte, die auch mit Ketchup beschmiert wurden, war zunächst nicht bekannt, wie die Polizei mitteilte.

Angesprochen auf die Ketchup-Attacke entwickelte sich ein Handgemenge, bei dem der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Ob weitere Menschen verletzt wurden, müsse noch geklärt werden, sagte eine Polizeisprecherin. Die hinzugerufene Polizei nahm mehrere Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung sowie Beleidigung auf. Die Ermittlungen dauern an.