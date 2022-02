Handelsverband Nord ist erfreut über Corona-Erleichterungen

Kiel (dpa/lno) – Der Handelsverband Nord hat sich erfreut über die Entscheidung der Landesregierung geäußert, die Corona-Auflagen für den Einzelhandel vom 9. Februar an zu lockern. «Das ist eine richtige und einfach nötige Entscheidung», sagte Pressesprecherin Mareike Petersen am Mittwoch. Schleswig-Holstein stehe bei den Inzidenzwerten und der Hospitalisierungsrate im Vergleich zu anderen Bundesländern, die die 2G-Regel schon gekippt haben, gut da. Da sei die Entscheidung folgerichtig. «Aus unserer Sicht hätte es gerne schon früher kippen können.» Es sei ein erster Schritt in die richtige Richtung. «Wir hoffen, dass es der Anfang weiterer Lockerungen ist», sagte Petersen.

