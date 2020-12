Handelsverband: Lockdown für Händler eine «Katastrophe»

Hannover (dpa/lni) – Die erneute Schließung des Einzelhandels in der Corona-Krise hat nach Einschätzung des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen für die Unternehmer schwerwiegende Folgen. Der Hauptgeschäftsführer des Verbands, Mark Alexander Krack, bezeichnete den angekündigten Lockdown am Sonntag in der «Neuen Osnabrücker Zeitung» als «eine Katastrophe» für viele Innenstadthändler. «Auch wenn wir Verständnis für die Notwendigkeit schärferer Maßnahmen bei steigendem Infektionsgeschehen haben, mindestens ein Viertel unseres Weihnachtsgeschäfts wird dadurch abgeschnitten», sagte Krack.

Die Branche fürchte zudem, dass die Schließungen über den bislang anvisierten 10. Januar hinaus andauern könnten. «Dass sich der Lockdown weiter verlängert, ist nicht auszuschließen», sagte Krack. Zugesagte finanzielle Hilfen müssten nun zügig fließen, um die Zukunftsfähigkeit der Branche zu sichern. Die Händler hofften außerdem darauf, dass die Kunden regionale Online-Angebote nutzten.

Bund und Länder hatten sich am Sonntagvormittag darauf verständigt, den Einzelhandel vom 16. Dezember bis zum 10. Januar zu schließen. Ausnahmen gelten für Geschäfte, die den täglichen Bedarf decken.

