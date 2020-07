Handelskammer mahnt bei Lockerungen bei Maskenpflicht

Medizinischer Mundschutz liegt auf einem Tisch. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Die Handelskammer Hamburg will sich den Forderungen nach der Abschaffung der Maskenpflicht im Einzelhandel zunächst nicht anschließen. Trotz der derzeit geringen Infektionszahlen plädiere er für Vorsicht, sagte Handelskammer-Präses Norbert Aust am Dienstag in Hamburg. «Jeder von uns weiß, dass es bequemer, komfortabler und angenehmer ist ohne Maske – auch beim Einkaufen. Wir sind allerdings auch der Meinung, dass wir Lockerungen Schritt für Schritt gehen müssen und vorsichtig sein müssen, weil es auch um die Gesundheit der Menschen geht.»

Die Handelskammer schaue derzeit gespannt nach Wien. Dort müssen im Handel seit zwei Wochen keine Masken mehr getragen werden. Das habe ihrer Wahrnehmung nach bereits zu einer höheren Frequenz und einer längeren Verweildauer der Kunden in den Geschäften geführt, sagte Brigitte Engler vom City-Management Hamburg dazu. Die Kammer werde nun prüfen, ob sich die Erfahrungen aus Wien aus Hamburg übertragen lassen. Aus den Reihen der Innenstadthändler seien ihr allerdings noch keine derartigen Wünsche zu Ohren gekommen. «Im Moment gibt es keine große Forderung, die da lautet: die Maskenpflicht muss abgeschafft werden!»

Nach Vorstößen aus Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern hatten sich die 16 Gesundheitsminister der Länder am Montag darauf geeinigt, dass die Maskenpflicht in Deutschland zunächst weiter gelten soll – auch im Einzelhandel.

Infos der Handelskammer Hamburg