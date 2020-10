Haren (dpa/lni) – Weil ein 65-jähriger Mann die Handbremse nicht angezogen hat, ist sein Auto in Haren (Landkreis Emsland) von einer schrägen Hofeinfahrt über eine Straße in einen Kanal gerollt. Der Wagen legte dabei eine Strecke von knapp 30 Metern zurück, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Der Wagen stand bis zum Dach unter Wasser. Taucher der Feuerwehr befestigten ein Seil an dem Auto, damit ein Abschleppwagen es wieder an Land bringen konnte. An dem Fahrzeug entstand ein Totalschaden.