Handballer verlieren in der European League gegen Nantes

Hannover (dpa/lni) –

Die TSV Hannover-Burgdorf hat die erste Niederlage in der Handball-European-League hinnehmen müssen. Die Niedersachsen unterlagen am Dienstag zum Auftakt der Hauptrunde dem französischen Vertreter HBS Nantes mit 32:38 (17:18). Bester Werfer des Bundesligisten war Justus Fischer mit sieben Treffern. Für die Gäste waren Aymeric Minne und Theo Avelange Demouge je zehnmal erfolgreich.

Die Niedersachsen kamen schlecht in die Partie, lagen in der zehnten Minute mit 3:9 zurück. «Das ist ängstlicher Handball», ärgerte sich Hannovers Trainer Christian Prokop in einer Auszeit. Mit dem Torhüterwechsel von Simon Gade auf Dario Quenstedt wurde es besser. Aus einem 9:14 (18.) machte die TSV ein 15:14 (23.). Dennoch lagen die Gastgeber zur Pause mit einem Tor zurück.

Auch in der zweiten Halbzeit misslang den Hannoveranern der Start. Nantes legte bis zur 37. Minute wieder auf 25:18 vor und schuf so die Grundlage für den Sieg. In der Hauptrundengruppe 1 fielen die Niedersachsen, die 4:0 Punkte aus der Vorrunde mitgenommen hatten, hinter die Franzosen zurück.