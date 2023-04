Handballer starten mit Leipzig-Spiel in entscheidende Tage

Flensburg (dpa/lno) –

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor entscheidenden 18 Tagen. Das Liga-Heimspiel am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) gegen den SC DHfK Leipzig markiert für die Norddeutschen den Auftakt eine Spielserie, in der es um die Meisterschaft, den deutschen Pokal und den Einzug in das Finalturnier in der European League geht. «Es ist eine spannende und aufregende Zeit», sagte Rückraumspieler Franz Semper am Mittwoch in einer Medienrunde.

Nach der Partie gegen die Sachsen spielen die Flensburger am 11. April das Viertelfinal-Hinspiel in der European League beim spanischen Vertreter Fraikin Granollers. Am 15. und 16. April steht in Köln die Endrunde im DHB-Pokal auf dem Programm, gefolgt vom Rückspiel gegen Granollers am 18. April. Abschließender Höhepunkt ist für den aktuellen Liga-Vierten am 23. April das 108. Schleswig-Holstein-Derby bei Rekordmeister und Spitzenreiter THW Kiel.

Franz Semper, der 2020 aus Leipzig nach Flensburg gekommen war, richtete den Fokus zunächst nur auf das Spiel gegen seinen Ex-Club. «Wir dürfen keine einfachen Fehler im Angriff machen», sagte der Linkshänder. Seine Meinung nach gehört Leipzig zu den besten drei Mannschaften im Tempospiel. Zu immer wiederkehrenden Gerüchten einer möglichen Rückkehr zum SC DHfK sagte der 25-Jährige mit Blick auf sein gültiges Arbeitspapier bei der SG: «Stand jetzt habe ich bis 2024 einen Vertrag.»