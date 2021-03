Handballer nach Corona-Fall für zwei Wochen in Quarantäne

Zwei FFP3 Atemschutzmasken liegen auf einem Tisch im Sonnenschein. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archivbild

Hannover (dpa) – Nach dem positiven Corona-Test bei einem ihrer Spieler muss die komplette Mannschaft des Handball-Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf bis zum 7. April in Quarantäne. Das gaben die «Recken» am Freitag nach dem Erhalt einer entsprechenden Anordnung des Gesundheitsamtes bekannt. Nach dem für Donnerstagabend geplanten Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen muss deshalb auch das ursprünglich am Ostersonntag angesetzte Bundesliga-Spiel gegen GWD Minden verlegt werden.

