Handballer Glandorf dankt den «wahren Helden da draußen»

Holger Glandorf (l-r), Benjamin Buric und Jacob Heinl von Flensburg-Handewitt. Foto: Andreas Gora/dpa/Archivbild

Flensburg (dpa/lno) – Handball-Profi Holger Glandorf hat sich angesichts der Corona-Pandemie bei den «wahren Helden da draußen» bedankt. In einem Video, das am Samstag auf dem Twitterkanal des Bundesligisten SG Flensburg-Handewitt veröffentlicht wurde, nannte der 36-Jährige explizit die Menschen in den Krankenhäusern und Supermärkten, die «alles dafür tun, dass wir gut versorgt sind».

Da eines der Kinder des früheren Nationalspielers Kontakt mit einer mit dem neuartigen Coronavirus infizierten Person hatte, waren Glandorf und seine Familie in eine 14-tägige Quarantäne gegangen. «Bis jetzt geht es uns allen gut, und der Lagerkoller ist nicht so groß ausgebrochen», sagte Glandorf in dem gut einminütigen Video, das er mit den Worten «bleibt alle cool und bleibt zu Hause» beendete.

Tweet SG Flensburg-Handewitt mit Glandorf-Video