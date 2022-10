Handballer feiern 32:28-Auswärtssieg beim TBV Lemgo Lippe

Hamburg (dpa/lno) –

Die Handballer des HSV Hamburg bleiben in der Handball-Bundesliga auf Erfolgskurs. Am Sonntag setzen sich die Hanseaten mit 32:28 (13:13) beim TBV Lemgo Lippe durch. Casper Mortensen hatte mit acht Treffern entscheidenden Anteil am Auswärtserfolg. Für die Gastgeber waren Lukas Zerbe und Samuel Zehnder mit je fünf Toren am erfolgreichsten. Mit 10:8 Punkten bleibt der HSVH Tabellenneunter.

Nach einem ausgeglichenen Auftakt in die Partie verschafften sich die Gäste aus der Hansestadt in der 14. Minute einen ersten kleinen Vorteil. Mortensen verwandelte einen Siebenmeter zur 6:4-Führung. Die Lipper ließen aber nicht locker, und so ging es mit einem leistungsgerechten Remis in die Pause.

Mit einem 4:0-Lauf zum 19:18 (39.) konterte die Mannschaft von HSVH-Coach Torsten Jansen den guten Start der Gastgeber in den zweiten Abschnitt. Eine weitere Serie von vier Treffern hintereinander brachte den Norddeutschen die 23:19-Führung (46.) und die Vorentscheidung in einer temporeichen Partie.

Das nächste Spiel bestreiten die Hamburger am kommenden Sonntag (16.05 Uhr/Sky). Zu Gast in der Barclays-Arena sind dann die Rhein-Neckar Löwen, gegen die die Hanseaten in der vergangenen Saison beide Partien gewonnen hatten.