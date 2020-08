Handballer Cehte fehlt Hannover-Burgdorf mehrere Wochen

Nejc Cehte spielt den Ball. Foto: Michael Deines/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf muss mehrere Wochen auf den slowenischen Nationalspieler Nejc Cehte verzichten. Der 27-Jährige verletzte sich bei einem Trainingsunfall in der Urlaubswoche am großen Zeh des linken Fußes und wird nun Teile der Saisonvorbereitung verpassen. «Es ist verständlicherweise sehr ärgerlich, dass Nejc in den wichtigen Wochen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, wo im Training sehr viele taktische Elemente einstudiert werden, nicht dabei sein wird», wird der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen in einer Vereinsmitteilung am Mittwoch zitert. Er hoffe, dass der Rückraumspieler Cehte zum Saisonstart am 1. Oktober wieder zur Verfügung stehe.

Vereinsmitteilung