Handballer Bergemann verlängert beim HSV Hamburg bis 2024

Ein Handball liegt auf einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Handball-Bundesligist HSV Hamburg kann weiter mit Thies Bergemann planen. Der 25 Jahre alte Rechtsaußen hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig um zwei Jahre bis 2024 verlängert, teilten die Hanseaten am Mittwoch mit. Bergemann war 2018 vom Drittligisten und damaligen Aufstiegskonkurrenten TSV Altenholz zum HSVH gekommen. Mittlerweile hat er in 110 Punktspielen in verschiedenen Ligen 280 Tore im Hamburger Trikot erzielt und in der Hansestadt eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann abgeschlossen.

«Meine Ziele sind identisch damit, wofür der Club steht: Langfristige Entwicklung, Etablierung in der Bundesliga und jetzt natürlich erstmal der Klassenerhalt», sagte Bergemann, der am Mittwoch seinen 25. Geburtstag beging. «Ich glaube, für meine Entwicklung war und ist das hier der beste Ort. Wir haben eine gute Mannschaft, die sich gut entwickelt, und eine ebenso gute Entwicklung vom Verein.»

© dpa-infocom, dpa:220119-99-768051/3

Mitteilung HSV Hamburg