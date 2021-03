Handballer Alfred Jönsson verlässt TSV Hannover-Burgdorf

Hannovers Alfred Jönsson (M) setzt sich gegen Romain Lagarde (l) von den Rhein-Neckar Löwen und kommt gegen Andreas Palicka zum Torwurf. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover (dpa/lni) – Alfred Jönsson wird die TSV Hannover-Burgdorf nach dieser Saison verlassen. Der schwedische Nationalspieler habe sich entschlossen, nach zwei Jahren bei den Niedersachsen zu einem anderen Club zu wechseln, teilte der Handball-Bundesligist am Montag mit. «Alfred hat bei uns seine ersten Gehversuche in der Bundesliga gewagt und ist in Hannover zum Nationalspieler gereift», sagte der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. «Ich bin dankbar für die zwei Jahre bei den Recken. Allerdings habe ich mich dazu entschieden, eine neue Herausforderung wahrzunehmen», sagte der 23 Jahre alte Rückraumspieler.

