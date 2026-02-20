Handball-Weltmeister Landin verlässt THW Kiel

Kiel (dpa) –

Der Handball-Welt- und Europameister Magnus Landin wird den THW Kiel im Sommer nach acht Jahren verlassen und in seine dänische Heimat zu Aalborg Handbold wechseln. Das gaben der deutsche Rekordmeister und der 30 Jahre alte Linksaußen bekannt.

«Es ist kein Geheimnis, dass ich gerne beim THW Kiel geblieben wäre», sagte Landin. «Aber aus verschiedenen sportlichen wie auch persönlichen Gründen habe ich mich nun entschieden, nach Aalborg zurückzukehren. Die Möglichkeit, noch einmal mit meinem Bruder Niklas Landin in einer Mannschaft zu spielen, bekomme ich wahrscheinlich auch nicht mehr oft geboten.»

Landin gewann in seiner Karriere mit dem THW Kiel unter anderem die Champions League und dreimal die deutsche Meisterschaft. Mit der Nationalmannschaft Dänemarks holte er Olympia-Gold, WM- und EM-Titel.

«Im gesamten Prozess haben wir uns regelmäßig offen und ehrlich ausgetauscht», sagte Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi. «Letztendlich konnte unser Angebot für eine Verlängerung das Gesamtpaket in Aalborg aus Heimat, Sport und Familie aber nicht schlagen.»