Handball-Torwart Quenstedt muss Hannover verlassen

Hannover (dpa) –

Handball-Torwart Dario Quenstedt wird den Bundesliga-Club TSV Hannover-Burgdorf nach dieser Saison verlassen. Das gab der European-League-Teilnehmer am Mittwoch bekannt.

Die Entscheidung, den auslaufenden Vertrag mit dem ehemaligen Schlussmann des THW Kiel nach zwei Jahren nicht zu verlängern, sei in beiderseitigem Einvernehmen getroffen worden, heißt es in der Mitteilung des Clubs. Dennoch sagte Hannovers Trainer Christian Prokop: «Wir sind bei unseren Torhüter-Leistungen nicht am Maximum. Da ist weiter Luft nach oben, sodass wir uns für eine Veränderung entschieden haben.»

Über den 34 Jahre alten Quenstedt sagte der frühere Bundestrainer: «Wir haben uns seit Darios Verpflichtung tabellarisch gut präsentiert, woran er einen Anteil hat. Ich wünsche ihm in Zukunft, dass er seine starken Phasen und unbestrittenen Fähigkeiten im Tor stabiler abrufen kann.»