Handball-Nordderby Kiel gegen Flensburg im NDR-Fernsehen

Kiel (dpa/lno) – Das Nordderby in der Handball-Bundesliga zwischen Rekordmeister THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wird am Sonntag (13.30 Uhr) im NDR-Fernsehen übertragen. In der Halbzeit-Pause stellt sich Bundestrainer Alfred Gislason den Fragen von Moderator Peter Carstens, teilte der THW am Donnerstag mit. Die Nordrivalen stehen sich bereits zum 103. Mal gegenüber. Von den bisherigen drei Bundesliga-Spielen in dieser Saison haben die Flensburger alle drei gewonnen, Kiel hat zwei gewonnen und eins verloren.

