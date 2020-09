Handball-Meister Kiel startet gegen Erlangen in die Saison

Kiels Hendrik Pekeler jubelt nach einem Tor. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild

Köln (dpa) – Titelverteidiger THW Kiel startet am 4. Oktober mit einem Heimspiel gegen den HC Erlangen in die 55. Saison der Handball-Bundesliga. Dies geht aus dem am Donnerstag von der HBL veröffentlichten Spielplan hervor. Vizemeister SG Flensburg-Handewitt muss am gleichen Tag bei der HSG Wetzlar antreten. Die Spielzeit 2020/21, in der wegen des Saison-Abbruchs ohne Absteiger ausnahmsweise 20 Mannschaften dabei sind, beginnt bereits am 1. Oktober mit fünf Partien. Das Topduell zwischen Kiel und Flensburg steigt schon am 4. Spieltag am 18. Oktober.

HBL-Mitteilung