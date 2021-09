Handball-Luchse verpflichten Jule Meisner

Hamburg (dpa) – Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten bauen in Zukunft auf Jule Meisner vom Drittligisten SV Henstedt-Ulzburg. Das teilte der Bundesligist am Montag mit. Zwar soll die 21-Jährige in dieser Saison vorrangig für Henstedt-Ulzburg spielen und nur zu einigen Einsätzen bei den Luchsen kommen, im kommenden Jahr aber fester Bestandteil des Teams von Trainer Dubravko Prelcec werden. «Sie ist eine schnelle und robuste Spielerin. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihr», sagte Prelcec. «Das wir jetzt schon mit ihr trainieren können, ist eine enorme Hilfe und kann nur positiv für sie sein.»

© dpa-infocom, dpa:210913-99-200298/2

Handball-Luchse

Henstedt-Ulzburg