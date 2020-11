Handball: Kiel im Champions-League-Halbfinale gegen Veszprem

Kiel (dpa/lno) – Handball-Rekordmeister THW Kiel trifft im Halbfinale des Champions-League-Wettbewerbs 2019/20 auf den ungarischen Vertreter Telekom Veszprem. Das ergab die Auslosung am Dienstag in Wien. Das zweite Semifinale bestreiten der FC Barcelona und Paris Saint-Germain. Das Turnier soll am 28. und 29. Dezember in Köln ausgetragen werden. Wenn es die Corona-Lage zulässt, sollen die Spiele vor Publikum stattfinden.

«Wenn man sich das Teilnehmerfeld anschaut, gab es keine Möglichkeit, auf einen einfachen Gegner zu treffen», sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi. Die beiden Mannschaften treffen bereits zum vierten Mal im Halbfinale der Champions League aufeinander. In dieser Wertung führen die Ungarn mit 2:1 Siegen.

Im laufenden Wettbewerb der Spielzeit 2020/21 gab es bereits ein Duell, das mit einem 31:31 in der Kieler Arena endete. Das Rückspiel am 2. Dezember in Veszprem ist quasi die Generalprobe für Köln. Dort erwartet Szilagyi ein enges Spiel, in das «beide Mannschaften alles reinhauen werden, um das nicht so glückliche 2020 mit einem Erfolgserlebnis abzuschließen».

Das Finalturnier hätte eigentlich im Frühjahr stattfinden sollen. Wegen der Corona-Pandemie wurde es jedoch in den Dezember verschoben. Die vier Teilnehmer wurden von der Europäischen Handball-Föderation (EHF) bestimmt.

