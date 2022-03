Handball: Die SG Flensburg-Handewitt braucht einen Sieg

Flensburg (dpa/lno) –

Für die Handballer der SG Flensburg-Handewitt geht es im Champions-League-Heimspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN) gegen den FC Porto um das Weiterkommen in der Königsklasse. Nur bei einem Erfolg über die Portugiesen bleiben die Hoffnungen der Norddeutschen auf das Erreichen der Playoff-Runde bestehen.

«Wir hätten es uns gerne erspart, dass es auf ein Spiel ankommt», sagte der Flensburger Trainer Maik Machulla. Trotzdem soll der Sprung in die K.o.-Phase gelingen. «Wenn wir die Gruppe überstehen, ist noch viel möglich», blickte Machulla optimistisch voraus.

Nach dem enttäuschenden 31:31 in der Bundesliga am Sonntag gegen den Tabellenletzten aus Minden wollen sich die Norddeutschen auf internationaler Bühne wieder von ihrer besten Seite präsentieren. Allerdings warnte Maik Machulla vor dem permanenten Überzahlspiel der Portugiesen: «Das Sieben-gegen-Sechs spielen sie am Besten auf der Welt.» Personell können die Flensburger in Bestbesetzung antreten.